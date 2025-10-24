24/10/2025
Motorista bêbado atinge mototaxista, deixa dois feridos e invade casa em Rio Branco

Homem foi preso em flagrante após teste do bafômetro confirmar embriaguez; vítimas foram socorridas pelo Samu com ferimentos

Um mototaxista e sua passageira ficaram feridos após serem atingidos por um carro na tarde desta sexta-feira (24), na Estrada do São Francisco, no bairro Oscar Passos, em Rio Branco. O motorista do veículo, identificado como Erimar Silva da Cunha, foi preso em flagrante após o teste do etilômetro confirmar que ele estava embriagado.

Agentes do BPTran isolaram a área do acidente para os procedimentos periciais/Foto: ContilNet

Segundo informações apuradas no local, o mototaxista, ainda não identificado, conduzia uma Honda CG 150 Fan vermelha, de placa NAC-1336, levando como passageira Huana Aline Alencar do Nascimento, de 54 anos.

Equipes médicas prestaram os primeiros socorros às vítimas ainda no local/Foto: ContilNet

Eles trafegavam no sentido Centro–bairro quando foram atingidos por um Celta prata, de placa HWK-3139, conduzido por Erimar. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas ao solo, enquanto o carro perdeu o controle e colidiu contra o muro de uma residência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram duas unidades para o local.

A motocicleta do mototaxista ficou com a parte dianteira completamente destruída após o impacto/Foto: ContilNet

A Unidade 04 prestou atendimento ao mototaxista, que apresentava escoriações e foi encaminhado à UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral. Já a Unidade de Suporte Avançado 01 socorreu a passageira, que sofreu fratura no tornozelo esquerdo, ferimento no supercílio e múltiplas escoriações, sendo levada ao pronto-socorro de Rio Branco.

Colisão aconteceu na Estrada do São Francisco, em frente a uma residência atingida pelo veículo/Foto: ContilNet

O Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) isolou a área para os trabalhos de perícia técnica.

Motorista do carro foi detido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla)/Foto: ContilNet

Durante a abordagem, foi realizado o teste do etilômetro (bafômetro) em Erimar, que atestou embriaguez. Diante do resultado, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.

Carro invadiu o muro de uma residência após atingir a moto na Estrada do São Francisco/Foto: ContilNet

