Motorista de ambulância é preso após estuprar bebê de 1 mês no DF

Um homem de 31 anos foi preso, suspeito de ter estuprado sua enteada, uma bebê de apenas 1 mês e 26 dias. O crime ocorreu na madrugada desse domingo (5/10), em Santa Maria.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), o suspeito é motorista de ambulância e é companheiro da mãe da vítima. De acordo com a corporação, a mãe da criança teria saído com o homem na noite de sábado (4/10) e os dois ingeriram bebida alcoólica.

Ainda segundo a PMDF, durante a madrugada de domingo (5/10), após retornarem para casa, a mulher percebeu que o suspeito tinha sumido e encontrou a filha chorando intensamente, apresentando ferimentos.

De acordo com a polícia, o suspeito retornou, levou mãe e filha ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e, em seguida, fugiu. Uma equipe foi acionada pela emergência pediátrica do hospital, a qual informou que a bebê deu entrada com sinais de violência física e sexual.

No local, os militares foram recebidos pela médica plantonista, que relatou o estado grave da vítima. Segundo a PMDF, o relatório médico elaborado pela equipe do hospital apontou lesões na barriga, nos braços, no rosto, na cabeça e na região anal da bebê, que permanece internada.

Após identificação e rastreamento, os policiais localizaram o suspeito em sua residência, no Setor Oeste do Gama. O homem negou envolvimento, mas foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi autuado por estupro de vulnerável. O celular do detido foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil (PCDF) para perícia.