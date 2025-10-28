28/10/2025
MPAC convoca novo aprovado no XIII Concurso para promotor de Justiça Substituto

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) convocou mais um candidato aprovado no XIII Concurso para promotor de Justiça Substituto. A convocação foi publicada na edição desta terça-feira, 28, do Diário Eletrônico da instituição.

O candidato Wanderley Barbosa de Araújo Wanzeller deverá apresentar, até o dia 7 de novembro/Foto: Reprodução

O candidato Wanderley Barbosa de Araújo Wanzeller deverá apresentar, até o dia 7 de novembro, todos os documentos e formulários exigidos para a habilitação à nomeação e posse no cargo.

Até o momento, a atual gestão do MPAC já empossou 17 novos promotores de Justiça aprovados no mesmo concurso, reforçando o quadro funcional e ampliando a atuação do órgão em todo o estado.

Com a nova convocação e a posterior posse do candidato, o Ministério Público acreano passará a contar com 90 membros ativos, sendo 18 no segundo grau e 72 no primeiro grau, fortalecendo ainda mais o compromisso institucional com a defesa dos direitos da sociedade e o cumprimento da justiça.

