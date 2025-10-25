25/10/2025
Mulher de 40 anos morre após passar mal ao beber refrigerante

Ivonete Souza Cruz Gonçalves começou a espumar pela boca pouco depois de ingerir a bebida

Uma mulher de 40 anos, identificada como Ivonete Souza Cruz Gonçalves, morreu após passar mal na noite da última sexta-feira (24), em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador.

Vítima passou mal após tomar um refrigerante/Foto: Reprodução

De acordo com informações da TV Subaé, afiliada da TV Bahia na região, a vítima passou mal após tomar um refrigerante. Ivonete espumou pela boca e pelo nariz, segundo testemunhas.

Segundo a Polícia Civil, ela foi socorrida para a Policlínica da Rua Nova, mas chegou ao local sem vida. Guias para remoção do corpo e perícia foram expedidas. Oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.

Ivonete Souza Cruz Gonçalves/Foto: Reprodução/Redes sociais

A 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana investiga o caso.

Correio

