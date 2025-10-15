Mulher de Buzeira, preso pela PF, defende influenciador: “Ele é inocente, não é justo!”

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi preso na última terça-feira (14/10) durante a “Operação Narco Bet”, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. Em entrevista ao portal LeoDias, a mulher do criador de conteúdo, Hillary Yamashiro, saiu em defesa do marido e negou qualquer envolvimento dele nas irregularidades apuradas.

Além de Buzeira, o empresário Rodrigo Morgado, que ficou conhecido após sortear um carro em uma festa da empresa e tomar o veículo da funcionária vencedora, também foi preso. Ao todo, a operação cumpriu 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Carros de luxo importados, joias e grandes quantias em dinheiro foram apreendidos durante a ação.

Veja as fotos Abrir em tela cheia O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira Reprodução/Instagram/@buzeira_oficial O influenciador Buzeira e a mulher, Hillary Yamashiro Reprodução/Instagram/@buzeira_oficial O influenciador Buzeira e a mulher, Hillary Yamashiro Reprodução/Instagram/@buzeira_oficial O influenciador Buzeira e a mulher, Hillary Yamashiro Reprodução/Instagram/@buzeira_oficial O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira Reprodução/Instagram/@buzeira_oficial O influenciador Buzeira e a mulher, Hillary Yamashiro Reprodução/Instagram/@buzeira_oficial Voltar

Próximo

Em conversa com o portal, Hillary explica como o marido conheceu Rodrigo Morgado e alega que Bruno apenas contratou os serviços contábeis do empresário, sem saber das atividades ilegais que ele vinha praticando.

Tudo começou em Guarujá, num evento de influenciadores, onde Bruno estava começando a carreira dele como influenciador. Curtindo e trabalhando no evento, conheceram Rodrigo Morgado, que tem uma empresa de contabilidade. Como Bruno estava iniciando na carreira, precisava de um contador de confiança, que até então já trabalhava para pessoas próximas. Interessaram-se e ele começou a trabalhar com Bruno na contabilidade dele, da empresa e das coisas do Bruno. Não havia nenhum tipo de amizade, destaca.

Segundo Hillary, o empresário não foi transparente sobre sua vida pessoal e profissional. Só que Rodrigo não foi transparente desde o início. Na verdade, não sabiam da vida dele, souberam recentemente e de tudo que ele estava envolvido. Por ele trabalhar com Bruno, parecia que estavam interligados. Poderia ter sido sincero, viu que Bruno cresceu muito na internet, sabia que era uma pessoa influente, poderia ter falado das coisas erradas dele. Falado: prefiro desvincular você para não te prejudicar. Não, ele visou o dinheiro, continuou trabalhando com Bruno e a vida seguiu, diz.

Hillary afirma que o marido está sendo injustiçado e que sua conduta não condiz com as acusações. Bruno não sabia das coisas erradas que Rodrigo fazia. Depois que tudo aconteceu, que a casa caiu para Rodrigo, parecia que Bruno estava junto com ele. Mas não, ele era somente um funcionário do Bruno porque prestava serviço para ele. Então, não é justo! Bruno não faz nada errado. Meu marido não bebe, não fuma, não fala palavrão, é um excelente filho, marido e pai. Não é justo! Ele está pagando por algo que não fez. Creio na justiça de Deus, que não será falha, que tudo será esclarecido, que Bruno não pode carregar um fardo que não é dele, uma coisa errada que não é dele. Bruno não faz nada errado, nunca fez. Tudo vai ser esclarecido, fala.

A mulher do influenciador também rebate críticas sobre o estilo de vida do casal e as postagens de Bruno nas redes sociais. Você acha mesmo que se meu marido fosse um bandido, um cara que lava dinheiro, que faz coisa errada, estaria ostentando? Não, porque é superação para ele. Ele sempre gostou de carro, era o sonho dele ter as coisas dele. Então, qual o problema? Se tem dinheiro para comprar, declara suas coisas, vai lá, compra e posta mesmo. Ele posta aquilo que vive porque foi Deus quem deu para ele, salienta.

Por fim, Hillary se emociona ao falar sobre o impacto da prisão na família e reforça a confiança na inocência do marido. É muito triste, muito revoltante, muito mesmo! Eu, como esposa dele, vendo a pessoa que ele é, batalhadora, que sempre foi, passando por isso injustamente, para mim é muito triste mesmo. Bruno nunca esteve e nunca estará ligado a nada errado. Tudo isso que está sendo veiculado com o nome do Bruno é por conta de Rodrigo Morgado, que fez coisas erradas. Ele não foi leal com Bruno, não foi um profissional. Meu marido está passando por isso por conta de terceiros. Bruno é inocente e vai ser provado que é inocente. Aí todos vão ver. Ele vai ter dupla honra, conclui.

Quem é Rodrigo Morgado?

Rodrigo de Paula Morgado, empresário e contador, é apontado pela PF como operador financeiro do esquema. Nas redes, ele se apresenta como “expert em redução de impostos” e ostentava carros de luxo, viagens e contatos com jogadores como Neymar e Ronaldo Fenômeno.

Morgado foi preso em Santos, São Paulo, após ordem da Justiça Federal. Na casa dele, foram apreendidos dois carros de luxo, incluindo uma McLaren 765 LT Spider 2022, avaliada em R$ 5 milhões.

Operação Narco Bet: