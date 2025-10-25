25/10/2025
Mulher grávida é vítima de agressão física em Rio Branco

O caso aconteceu na Travessa Israel, Beco Passe Livre, bairro Caladinho, em Rio Branco

Mais um caso de agressão física contra mulher foi registrado na tarde deste sábado (25). A vítima, identificada como Caroline Alves da Silva, de 30 anos, está grávida de um mês e foi atingida por golpes de ripa desferidos por um homem ainda não identificado que fugiu após as agressões, deixando a vítima desacordada. O caso aconteceu na Travessa Israel, Beco Passe Livre, bairro Caladinho, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas que acionaram o SAMU, Caroline que não quis comentar o ocorrido durante o atendimento médico/Foto: ContilNet

De acordo com informações de testemunhas que acionaram o SAMU, Caroline que não quis comentar o ocorrido durante o atendimento médico, foi atingida na barriga, nas costas e na cabeça, reclamava de intensas dores na região abdominal, apresentando sangramento na região abaixo da barriga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (ambulância 04) fez o primeiro atendimento no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.

A Polícia Militar realizou buscas na área, mas até o fechamento desta matéria o agressor ainda não tinha sido localizado.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

