Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”

Cantor interrompeu a apresentação para homenagear auxiliar de limpeza e prometeu pagar 20 vezes mais do que sua diária: “Deus toca na gente”

O cantor Mumuzinho, técnico do programa The Voice Brasil, protagonizou um dos momentos mais emocionantes do fim de semana durante um show na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Sob chuva intensa, o artista surpreendeu o público — e principalmente uma auxiliar de limpeza — com um gesto de generosidade que viralizou nas redes sociais.

Reprodução/redes sociais

Enquanto a funcionária Miriam Sales subia ao palco para secar a água acumulada, Mumuzinho interrompeu a música, pegou o rodo de sua mão e a convidou para cantar no lugar dele. A música escolhida foi Melhor Eu Ir, um dos sucessos do sambista.

Durante a performance improvisada, Mumuzinho fez questão de assumir o papel dela, limpando o palco e animando o público. Em seguida, ele surpreendeu ao anunciar que pagaria 20 vezes o valor da diária de Miriam.

“Parece que foi combinado, mas não foi. Do nada ela entrou. Hoje você veio a trabalho, pensando na sua família e no seu sustento, mas tem coisa maior. Quando Deus coloca a mão, toca, não tem jeito”, disse o cantor.
“Você vai ficar curtindo junto com todo mundo. Vou pagar 20 vezes o que você ganharia hoje. Não é pelo valor, é sobre o que Deus faz nas nossas vidas sem a gente esperar”, completou.

O momento arrancou aplausos da plateia e emocionou milhares de internautas. Mumuzinho ainda elogiou o talento vocal de Miriam, dizendo que ela “já tem até fã”.

Nas redes sociais, a faxineira expressou sua gratidão:

“Gratidão a Deus em primeiro lugar, seguidamente a Mumuzinho. Obrigada por tudo, não tenho palavras, só agradecer.”

Os fãs do cantor também encheram as redes de elogios:

“Mumuzinho é muito humano. Deus abençoe sempre a vida dele”, escreveu uma seguidora.
“Tem gente que sai de casa para abençoar os outros. Esse gesto aqueceu muitos corações”, comentou outro internauta.

Fonte: Redes sociais / SBT / Reprodução / Metrópoles
