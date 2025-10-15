15/10/2025
Município do Acre vai receber mais de R$ 1 milhão do governo Lula para ações de recuperação

O repasse foi autorizado nesta quarta-feira (15) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

O município de Brasiléia, no Acre, vai receber R$ 1,3 milhão do governo federal para ajudar nas ações de resposta e recuperação depois de desastres naturais.

Além de Brasiléia, outras cidades beneficiadas estão localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Amazonas e Maranhão | Foto: Reprodução

O repasse foi autorizado nesta quarta-feira (15) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional.

O valor faz parte de um total de R$ 6,4 milhões que será distribuído entre 14 municípios brasileiros atingidos por enchentes, chuvas fortes ou outros tipos de danos. As portarias com os repasses foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o MIDR, o dinheiro é liberado depois de uma análise técnica que considera o tamanho do desastre, o número de pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas e as necessidades apresentadas pelas prefeituras em seus planos de trabalho.

Além de Brasiléia, outras cidades beneficiadas estão localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Amazonas e Maranhão.

