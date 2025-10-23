23/10/2025
Museu de Sena, inaugurado há mais de 20 anos, está abandonado e se deteriora ao lado do Instituto Santa Juliana

Inaugurado em 20 de setembro de 2002, durante o governo de Jorge Viana, o Museu de Sena Madureira foi criado com o objetivo de preservar a memória, a bravura e a identidade do povo senamadureirense. Duas décadas depois, o espaço que marcou o centenário do município vive um cenário de total abandono.

SAIBA MAIS: Instituto Santa Juliana, um dos prédios mais antigos do Acre, vive cenário de guerra; veja imagens exclusivas

Museu de Sena Madureira está em estado de completo abandono/Foto: Airton Magalhães

Localizado ao lado do Instituto Santa Juliana — um dos prédios mais antigos do Acre e que também sofre com o descaso —, o museu encontra-se fechado há anos, tomado pelo mato, infiltrações e rachaduras. A fachada está desgastada e o interior, em ruínas.

As imagens exclusivas foram registradas pelo droneiro e senamadureirense Airton Magalhães, que sobrevoou e também entrou no prédio para mostrar a real situação do espaço. O material foi enviado com exclusividade ao ContilNet e revela o estado preocupante do local, com paredes destruídas, telhado comprometido e o acervo completamente perdido.

Ficheiro:Museu de Sena Madureira 01.jpg – Wikipédia, a enciclopédia livre

O museu era uma dos principais pontos turísticos da cidade/Foto: Reprodução

Na época de sua inauguração, o museu foi um marco nas comemorações dos 100 anos de Sena Madureira. O acervo era composto por peças antigas doadas pelos descendentes dos primeiros moradores, utensílios religiosos cedidos pela Igreja Nossa Senhora de Aparecida e urnas mortuárias indígenas encontradas por arqueólogos na região. As paredes exibiam painéis com a história do município e de personalidades que ajudaram a construir sua trajetória.

Hoje, o que era um centro de cultura e aprendizado se transformou em ruínas. Parte do acervo desapareceu, e o espaço foi usado como depósito em determinados períodos, o que acelerou sua degradação.

Ficheiro:Museu de Sena Madureira 02.jpg – Wikipédia, a enciclopédia livre

No acervo existia urnas mortuárias indígenas encontradas por arqueólogos na região/Foto: Reprodução

Em entrevista ao ContilNet, o ex-governador Jorge Viana, responsável pela criação do museu, lamentou profundamente o abandono do patrimônio.

“É tão triste ver o museu nessa situação. Fizemos aquele museu com tanto amor e carinho. Fico triste vendo os museus do nosso Acre fecharem. Um povo que não valoriza o passado, não vai ser feliz no presente e não terá futuro. É de cortar o coração e lamentável”, declarou.

Airton, que fez as imagens, também expressou sua indignação com o descaso.

“O museu era o orgulho de Sena Madureira. A gente levava os filhos para conhecer a nossa história, e agora só resta o mato e o esquecimento”, concluiu.

VEJA O VÍDEO: 

