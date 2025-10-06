Neymar compartilha rotina de treinos durante recuperação; confira

06/10/2025
Escrito por Metrópoles
neymar-compartilha-rotina-de-treinos-durante-recuperacao;-confira

Neymar teve uma nova lesão confirmada durante o mês de setembro. O camisa 10 do Santos sofreu um problema na coxa direita durante o confronto contra o Atlético-MG e precisou ser substituído. O craque santista segue com o tratamento e sessões de treino em casa e compartilhou um pouco de sua rotina nas redes sociais.

Confira:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Com a legenda: “passo a passo”, Neymar se mostra ativo para se recuperar da lesão e tentar antecipar o prazo estipulado pelo Departamento Médico.

Em apuração do Metrópoles, o prazo de recuperação passado pelo DM foi de aproximadamente 1 mês.

De acordo com o fisioterapeuta esportivo Paulo Henrique, uma lesão grau 2, como foi divulgado, a lesão pode ter um tempo de recuperação de 4 a 8 semanas. Algumas, entretanto, chegam a 12 semanas dependendo da gravidade e localização da lesão.

Desde que retornou ao Santos, o jogador disputou 21 jogos com a camisa alvinegra de 39 partidas possíveis. Ele marcou seis gols e distribuiu três assistências. Ele demora 168 minutos para contribuir com uma participação em gol.

O retorno de Neymar seria imprescindível para a sequência da temporada do Santos. O time paulista tem apenas 28 pontos conquistados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e ocupa a 16ª colocação, apenas uma acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Santos é o clássico diante do Corinthians na próxima quarta-feira (15/10), às 21h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

