Neymar critica arbitragem após derrota do Santos: “Tem que profissionalizar”

Escrito por Portal Leo Dias
Neymar Jr. se revoltou com a arbitragem da partida entre Santos e Vitória, válida pela 29º rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (20/10). O camisa 10, que segue lesionado e acompanhou o duelo na arquibancada da Vila Belmiro, utilizou as redes sociais para protestar contra um pênalti marcado a favor do time baiano.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, o atacante compartilhou: “Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil pra ontem”. A publicação foi ao ar às 22h10, logo após a decisão do árbitro Rafael Rodrigo Klein. O juiz assinalou a penalidade máxima após o goleiro Gabriel Brazão derrubar Renzo López dentro da área. Inicialmente, ele mandou o jogo seguir, mas o VAR recomendou a revisão do lance. Matheuzinho foi para a bola e converteu, aos 41 minutos do 1º tempo.

Poucos minutos antes, o atacante santista Lautaro Díaz caiu dentro da área ao tentar finalizar. O árbitro de campo marcou o pênalti, mas voltou atrás após ser chamado pelo árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira. As imagens mostram que o argentino chutou o chão ao tentar finalizar.

Com a derrota, o Santos segue estacionado na 16ª posição, uma acima da zona do rebaixamento, com 31 pontos. É a mesma pontuação que o próprio Vitória alcançou. O clube rubro-negro é o primeiro do Z4, atrás da equipe da Baixada Santista pelo número de vitórias, apesar de ter uma partida a mais.

Neymar está afastado dos gramados desde setembro, quando foi constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. A previsão é que ele volte a atuar em novembro, já na reta final do Brasileirão. 2025

