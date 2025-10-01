01/10/2025
Nicolau Júnior celebra cooperação com o governo e TRE para promover o projeto Jovem Parlamentar

Parceria entre ALEAC, TRE e SEE leva vivência democrática para alunos do Ensino Médio

Na manhã desta quarta-feira, 1, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado Nicolau Júnior assinou o termo de cooperação entre a Assembleia, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC) e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), para a realização da edição 2025 do Projeto Jovem Parlamentar. O projeto visa proporcionar a estudantes do Ensino Médio, da rede pública, a vivencia prática do processo legislativo.

“Esse projeto promove cidadania, fortalece a democracia e incentiva nossos jovens a estarem mais envolvidos no trabalho que é realizado aqui na Casa do Povo. Além disso, acreditamos que em cada edição são descobertas novas lideranças jovens”, frisou o presidente da Casa.

Parceria entre ALEAC, TRE e SEE leva vivência democrática para alunos do Ensino Médio/Foto: Cedida

O projeto está em sua quarta edição, e durante o desenvolvimento além de realizar votação nas escolas para a escolha dos representantes, promove palestras e oficinas que fortalecem a construção de cidadania e democracia.

“O mais importante disso é o conhecimento e a informação adequada para os nossos jovens. Nesse momento eles ficam sabendo o quantitativo de parlamentares em nosso, o que cada um tem por obrigação de fazer e quais são os seus direitos. Isso é envolver as escolas, as instituições, para que esses jovens sejam os nossos futuros parlamentares”, explicou a presidente do TER, desembargadora Valdirene Cordeiro.

Edição 2025 do Jovem Parlamentar promove oficinas, palestras e eleições escolares/Foto: Cedida

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, vê como uma excelente oportunidade de formação para os jovens e aproximação com a população. “Muitas vezes a população se distancia desse processo, e quando você adentra as escolas levando essas atividades e depois trazendo esses estudantes para conhecer o parlamento, mostra claramente uma formação política, uma participação daquele jovem que serão eleitores e nossos líderes no futuro”, disse.

 

