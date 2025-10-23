Número de questões, redação e temas: como serão as provas do vestibular de Medicina da Ufac? 

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu, nesta quarta-feira (22), as inscrições para o vestibular de 2026. As provas estão marcadas para os dias 11 e 18 de janeiro, e o processo seletivo será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O edital, publicado na última sexta-feira (17), traz todas as orientações aos candidatos. As provas serão aplicadas nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, em dois domingos consecutivos, e contarão com questões objetivas e uma redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Como serão as provas?

O exame terá 160 questões objetivas — 40 de cada área — e uma redação aplicada no primeiro dia. O tempo de prova será de 5h30 no primeiro domingo e 4h30 no segundo.

VEJA MAIS: Ufac abre inscrições para vestibular de Medicina com 80 vagas a partir desta quarta-feira

A estrutura da avaliação segue o formato do Enem, com as quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

Serão ofertadas 80 vagas, sendo 40 para o primeiro semestre e 40 para o segundo semestre de 2026. O novo modelo de ingresso retoma o bônus regional, que garante pontuação adicional aos candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas do Acre.

As inscrições seguem abertas até as 18h do dia 10 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 120 e pode ser paga até o dia 27 do mesmo mês. Estudantes inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo — e que tenham estudado integralmente em escolas públicas — podem solicitar isenção da taxa.

Os candidatos devem ficar atentos aos prazos e às orientações do edital para garantir a inscrição correta e participar do vestibular.