“Nunca vi uma cozinha assim” diz mulher viralizou ao descobrir móveis de madeira rústica no Acre

Um vídeo publicado nas redes sociais viralizou neste fim de semana, mostrando a reação de Laudiceia Schiavi, natural de Colniza (MT) durante uma visita ao Acre. Hospedada na casa de uma irmã que vai realizar um batismo, a visitante se mostrou impressionada com os móveis de madeira maciça encontrados no local.
Nas imagens, a mulher elogia os móveis e destaca o acabamento em madeira rústica. “Gente, eu tô aqui no Acre, na casa de uma irmã, naonde que vai ter o batismo. Vou mostrar pra vocês um armário. Gente, é lindo demais. Olha isso aqui, gente. De madeira rústica. Eu nunca vi isso aqui. Olha lá. Que perfeição. Olha isso aqui. Que luxo!”, diz.
Ela também mostra outros detalhes do ambiente e segue demonstrando surpresa com a estrutura da mobília. “Olha a mesa da irmã. Olha lá, irmã. Olha lá. Ela que é a dona dessa cozinha maravilhosa. Olha aqui. E nós já comemos muita comida isso aqui. Olha a grossura. Lindo demais. Isso aqui. Pra isso é mármore. Olha aqui. Lindo demais.”, diz Schiavi, afirmando que a cozinha é mais bonita do que as feitas em mármore.
Veja vídeo: