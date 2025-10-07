Oito partidos oficializam apoio à candidatura de Mailza Assis ao governo em 2026

A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começou a ganhar força. Nesta segunda-feira (6), dirigentes de oito partidos da base aliada se reuniram na sede do Partido Progressistas (PP), em Rio Branco, para oficializar apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis.

O encontro reuniu representantes do Progressistas, União Brasil, Podemos, PSDB, PDT, Solidariedade, PRD e Avante, que reafirmaram a unidade em torno do projeto político iniciado pelo governador Gladson Cameli, de quem Mailza é aliada próxima e vice desde 2023.

Durante a reunião, as lideranças destacaram que o objetivo é dar continuidade às políticas do atual governo, especialmente nas áreas de infraestrutura, geração de emprego e fortalecimento da economia estadual. O movimento também foi interpretado como uma tentativa de consolidar a base governista antes que a oposição defina seus principais nomes para a disputa.

Mailza Assis agradeceu o apoio e reforçou o tom de unidade. “Recebo com gratidão essa união de forças. Essa aliança é fruto do trabalho coletivo, da boa política e do compromisso de todos com o futuro do Acre”, afirmou.

A vice-governadora, que assumiu papel de destaque nas últimas agendas do Executivo, tem sido apontada como a principal aposta do grupo de Gladson Cameli para manter o comando do Palácio Rio Branco. O governador, que vai deixar o cargo para disputar o Senado, deve atuar como articulador político da aliança.