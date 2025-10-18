Operação Campus Seguro investiga jovem por ameaças de massacre em Universidade Federal

A Polícia Federal está investigando um jovem de 23 anos por ameaçar cometer um massacre no Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em Santos. A ação faz parte da operação Campus Seguro, deflagrada na manhã desta sexta-feira (17), com cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.

De acordo com a PF, a investigação teve início após denúncia registrada no Portal Comunica-PF e formalizada pela própria universidade. As publicações em redes sociais, atribuídas ao investigado, incitavam a prática de violência extrema e faziam referência a um possível ataque no campus, além de conterem manifestações de ódio contra estudantes e servidores da instituição.

“Com base nas diligências, foi identificado o perfil responsável pelas postagens, vinculado a um indivíduo residente na cidade”, informou a Polícia Federal. O mandado de busca e apreensão foi autorizado pela Justiça para coleta de provas que possam esclarecer a motivação das ameaças.

O suspeito não foi preso e, segundo a PF, não é aluno da universidade. A investigação segue em andamento para apurar os motivos das ameaças e eventuais riscos adicionais. A reportagem tenta contato com a defesa do jovem.