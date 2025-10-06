Outubro Rosa: Acre registra quase 400 novos casos de câncer de mama em 3 anos

O Acre registrou 392 novos casos de câncer de mama nos últimos três anos, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O número reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, que é uma das principais causas de morte entre mulheres.

O Governo do Acre, em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS), ampliou o acesso à mamografia para mulheres a partir dos 40 anos. Para realizar o exame, é necessário procurar uma Unidade de Saúde Básica, que fará o encaminhamento para o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon).

O Outubro Rosa é uma campanha internacional realizada todos os anos durante o mês de outubro, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa busca informar mulheres sobre os cuidados necessários, como a realização de mamografias regulares e o autoexame das mamas, além de promover ações educativas e mobilizações que incentivem a detecção precoce da doença, contribuindo para a redução da mortalidade.

O exame preventivo e o autoexame das mamas são fundamentais para identificar alterações precocemente, aumentando as chances de tratamento bem-sucedido. Entre os sintomas mais comuns do câncer de mama, estão: