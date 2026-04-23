23/04/2026
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Novo conselheiro do TCE dá início a ‘dança das cadeiras’; veja nomes

Mudanças foram publicadas no Diário Oficial do TCE desta quinta-feira (23)

Por Redação ContilNet 23/04/2026 às 15:05
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Novo conselheiro do TCE dá início a ‘dança das cadeiras’; veja nomes
Sob comando da Aleac, indicado ao TCE detalha fiscalização de emendas | Foto: Giovanni Amaral/ContilNet

A chegada do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Mário Sérgio Neri de Oliveira, provocou uma reorganização administrativa na Corte. O Diário Eletrônico desta quinta-feira (23) trouxe uma sequência de portarias com exonerações, nomeações e remanejamentos de servidores ligados ao gabinete do novo membro do tribunal e também ao antigo gabinete do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro.

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As mudanças têm efeitos retroativos, em sua maioria, ao dia 17 de abril de 2026, data próxima à posse do novo conselheiro.

Exonerações publicadas

Entre os atos divulgados, foram exonerados:

  • Antonio Weverton Quintela de Souza, do cargo de Assessor Técnico I (CCE-04) no gabinete do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro;
  • João Manoel de Souza Mendes, do cargo de Assessor Técnico II (CCE-03) da 2ª Câmara do TCE;
  • Euclides Cavalcante de Araújo Bastos, do cargo de Chefe de Gabinete I (CCE-04), no gabinete do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro;
  • Hiram Portela da Costa, do cargo de Assessor Técnico I (CCE-04), no gabinete de Valmir Gomes Ribeiro;
  • Gisele Chaves Wainberg, do cargo de Assessor Técnico II (CC/FG-03), no gabinete do então procurador de contas Mário Sérgio Neri de Oliveira;
  • Maria Marlene Silva Silveira, do cargo de Chefe de Gabinete III (CCE-02), também vinculada ao antigo gabinete do procurador de contas Mário Sérgio.

Nomeações para o novo gabinete

Ao mesmo tempo, foram oficializadas nomeações para compor a nova estrutura do gabinete do conselheiro Mário Sérgio:

  • Eliane de Oliveira Costa Bezerra da Silva, nomeada Chefe de Gabinete I (CCE-04);
  • Georgenes Caiuba Pontes, nomeado Assessor Técnico I (CCE-04), com efeitos a partir de 4 de maio;
  • Marco Antonio Mourão de Oliveira, nomeado Assessor Técnico I (CCE-04), com efeitos a partir de 22 de abril.

Remanejamentos internos

Além das exonerações e nomeações, o tribunal também publicou mudanças de lotação:

  • Antonio Weverton Quintela de Souza foi transferido para a 5ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, na Secretaria de Controle Externo;
  • João Manoel de Souza Mendes também foi lotado na 5ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo;
  • Gisele Chaves Wainberg foi lotada no gabinete do conselheiro Mário Sérgio Neri de Oliveira;
  • João Teófilo Pereira Barros Junior, auditor de controle externo, foi transferido para a 6ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo.

As medidas são consideradas naturais após a posse de um novo conselheiro, cargo vitalício e de grande influência dentro do Tribunal de Contas. A reestruturação indica a montagem da equipe de confiança de Mário Sérgio Neri de Oliveira, que deixou o Ministério Público de Contas para assumir a cadeira no TCE.

A movimentação também evidencia impactos internos em setores estratégicos da Corte, especialmente nos gabinetes e na área técnica.

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