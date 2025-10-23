23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Pague Menos e Extrafarma anunciam mais de 600 vagas com oportunidades de emprego no Acre

Benefícios variam entre vale-refeição, plano de saúde, seguro de vida e convênios educacionais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Quem busca oportunidades no setor farmacêutico tem motivo para comemorar: a Rede de Farmácias Pague Menos e a Extrafarma anunciaram a abertura de 657 vagas de emprego em todo o Brasil. Entre os estados contemplados está o Acre, garantindo que profissionais locais também possam concorrer a posições na área.

Entre os estados contemplados está o Acre, garantindo que profissionais locais também possam concorrer a posições na área/Foto: Reprodução

As oportunidades abrangem diferentes níveis de experiência e formação, incluindo vagas efetivas, estágios, programas de aprendizagem e banco de talentos. A diversidade de cargos permite que tanto quem está ingressando no mercado de trabalho quanto profissionais experientes encontrem posições compatíveis com seu perfil.

Entre os cargos disponíveis estão Atendente de Farmácia, Farmacêutico, Gerente de Loja, Operador de Caixa, Estoquista, Assistente de Gerente, Agente de Prevenção de Perdas, Fiscal de Loja, Jovem Aprendiz, Supervisor de Centro de Distribuição, Pessoa Compradora, Pessoa Dermoconsultora, Pessoa Estagiária em Marketing, Pessoa Propagandista, Separador, Visual Merchandising PCD e Operador de Empilhadeira, entre outros.

Os benefícios oferecidos variam conforme o cargo e a localidade, mas incluem vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, assistência funeral, plataforma de terapia online, programa de gestantes, convênios educacionais, acesso à Universidade Corporativa Pague Menos (Up Farma) e descontos em produtos da rede.

As inscrições para as vagas já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através da plataforma oficial de recrutamento das empresas. É importante que os candidatos fiquem atentos às datas de encerramento das inscrições, que variam conforme o cargo e a localidade.

Para o Acre, essa é uma oportunidade valiosa de ingresso no setor farmacêutico, que além de oferecer estabilidade, possibilita aprendizado e crescimento profissional em uma rede de alcance nacional. Profissionais interessados devem garantir sua candidatura o quanto antes para concorrer a essas posições.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost