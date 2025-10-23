Pague Menos e Extrafarma anunciam mais de 600 vagas com oportunidades de emprego no Acre

Quem busca oportunidades no setor farmacêutico tem motivo para comemorar: a Rede de Farmácias Pague Menos e a Extrafarma anunciaram a abertura de 657 vagas de emprego em todo o Brasil. Entre os estados contemplados está o Acre, garantindo que profissionais locais também possam concorrer a posições na área.

As oportunidades abrangem diferentes níveis de experiência e formação, incluindo vagas efetivas, estágios, programas de aprendizagem e banco de talentos. A diversidade de cargos permite que tanto quem está ingressando no mercado de trabalho quanto profissionais experientes encontrem posições compatíveis com seu perfil.

Entre os cargos disponíveis estão Atendente de Farmácia, Farmacêutico, Gerente de Loja, Operador de Caixa, Estoquista, Assistente de Gerente, Agente de Prevenção de Perdas, Fiscal de Loja, Jovem Aprendiz, Supervisor de Centro de Distribuição, Pessoa Compradora, Pessoa Dermoconsultora, Pessoa Estagiária em Marketing, Pessoa Propagandista, Separador, Visual Merchandising PCD e Operador de Empilhadeira, entre outros.

Os benefícios oferecidos variam conforme o cargo e a localidade, mas incluem vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, assistência funeral, plataforma de terapia online, programa de gestantes, convênios educacionais, acesso à Universidade Corporativa Pague Menos (Up Farma) e descontos em produtos da rede.

As inscrições para as vagas já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através da plataforma oficial de recrutamento das empresas. É importante que os candidatos fiquem atentos às datas de encerramento das inscrições, que variam conforme o cargo e a localidade.

Para o Acre, essa é uma oportunidade valiosa de ingresso no setor farmacêutico, que além de oferecer estabilidade, possibilita aprendizado e crescimento profissional em uma rede de alcance nacional. Profissionais interessados devem garantir sua candidatura o quanto antes para concorrer a essas posições.