Pai morre após cair de telhado na frente do filho durante trabalho em fazenda no Acre

Trabalhador caiu de uma altura de cerca de cinco metros enquanto cobria o telhado de uma casa na zona rural; ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Jocianio Camurça de Lima, de 46 anos, morreu vítima de uma queda de altura enquanto tentava cobrir uma residência na tarde desta quinta-feira (16), na Fazenda Katilina, localizada no km 30 do Ramal Linha Nova, com acesso pelo km 70 da BR-364, sentido Bujari–Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de amigos da vítima, eles estavam no local trabalhando na construção de uma casa que servirá como sede da fazenda. Durante a manhã, Jocianio e o filho, Paulo Henrique, chegaram ao local e iniciaram o serviço. Já no início da tarde, logo após o almoço, Jocianio subiu no telhado para dar continuidade ao trabalho de cobertura do imóvel, quando se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros.

Corpo de Jocianio Camurça foi recolhido por auxiliares de necropsia e levado ao Instituto Médico Legal para exames cadavéricos/Foto: ContilNet

Na queda, o trabalhador bateu a cabeça no chão e desmaiou. O ferimento causou um sangramento intenso. Diante da gravidade da situação, Paulo Henrique colocou o pai na carroceria de uma caminhonete S10 preta, com a ajuda de amigos, e o levou às pressas para Rio Branco.

Durante o trajeto, desesperado, o filho entrou no estacionamento da Fundação Hospitalar do Acre e pediu ajuda. Agentes de portaria e seguranças da unidade auxiliaram no socorro e levaram a vítima para a sala de emergência, onde recebeu os primeiros atendimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos ainda realizaram manobras de ressuscitação cardiorrespiratória, mas Jocianio não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

Jocianio Camurça, de 46 anos, morreu após sofrer uma queda enquanto trabalhava na construção de uma casa na zona rural de Rio Branco/Foto: ContilNet

De acordo com amigos da família, Jocianio e o filho trabalhavam como vigilantes na empresa VIP. No momento do acidente, estavam de folga e realizavam um serviço particular. Colegas de profissão foram ao necrotério prestar apoio à família.

Auxiliares de necropsia recolheram o corpo de Jocianio na Fundação Hospitalar, que será submetido a exames cadavéricos antes de ser liberado para velório e sepultamento.

