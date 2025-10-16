Pai morre após cair de telhado na frente do filho durante trabalho em fazenda no Acre

Jocianio Camurça de Lima, de 46 anos, morreu vítima de uma queda de altura enquanto tentava cobrir uma residência na tarde desta quinta-feira (16), na Fazenda Katilina, localizada no km 30 do Ramal Linha Nova, com acesso pelo km 70 da BR-364, sentido Bujari–Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de amigos da vítima, eles estavam no local trabalhando na construção de uma casa que servirá como sede da fazenda. Durante a manhã, Jocianio e o filho, Paulo Henrique, chegaram ao local e iniciaram o serviço. Já no início da tarde, logo após o almoço, Jocianio subiu no telhado para dar continuidade ao trabalho de cobertura do imóvel, quando se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros.

Na queda, o trabalhador bateu a cabeça no chão e desmaiou. O ferimento causou um sangramento intenso. Diante da gravidade da situação, Paulo Henrique colocou o pai na carroceria de uma caminhonete S10 preta, com a ajuda de amigos, e o levou às pressas para Rio Branco.

Durante o trajeto, desesperado, o filho entrou no estacionamento da Fundação Hospitalar do Acre e pediu ajuda. Agentes de portaria e seguranças da unidade auxiliaram no socorro e levaram a vítima para a sala de emergência, onde recebeu os primeiros atendimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos ainda realizaram manobras de ressuscitação cardiorrespiratória, mas Jocianio não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

De acordo com amigos da família, Jocianio e o filho trabalhavam como vigilantes na empresa VIP. No momento do acidente, estavam de folga e realizavam um serviço particular. Colegas de profissão foram ao necrotério prestar apoio à família.

Auxiliares de necropsia recolheram o corpo de Jocianio na Fundação Hospitalar, que será submetido a exames cadavéricos antes de ser liberado para velório e sepultamento.