Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO

Um momento descontraído na academia de A Fazenda colocou o participante Shia Phoenix entre os assuntos mais comentados nas redes sociais neste fim de semana.

Durante um treino, o modelo acabou chamando a atenção dos colegas e do público por causa de um detalhe em seu visual. A cena viralizou rapidamente, rendendo memes e comentários bem-humorados entre os fãs do reality show.

Em tom de brincadeira, uma das colegas de confinamento chegou a fazer um comentário sobre o “volume” no short de Shia. O participante reagiu rindo e disse que, às vezes, “coloca a mão no bolso pra disfarçar”. O momento arrancou gargalhadas dos outros peões e se espalhou nas redes.

Na internet, o público levou a situação no humor. Frases como “A academia nunca mais foi a mesma” e “Esse elenco entrega entretenimento até no treino” tomaram conta das publicações sobre o episódio.

Apesar da repercussão inusitada, Shia Phoenix parece ter lidado com o episódio com naturalidade, reforçando seu perfil bem-humorado dentro do programa.

VEJA VÍDEO: