Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo

A madrugada desta segunda-feira (20) foi marcada por uma cena tensa na Casa dos Segredos. A concorrente Vera Cláudia foi expulsa do programa após agredir o colega Dylan Fonte com quatro bofetadas durante uma discussão acalorada na tradicional “cadeira quente”.

O conflito começou quando Dylan fez comentários ofensivos sobre as filhas de Vera, afirmando que “deviam ter vergonha da mãe que têm”. A reação foi imediata: Vera levantou-se, aproximou-se do colega e desferiu os estalos, deixando todos os participantes em choque. Após o episódio, ela foi isolada pela produção e acompanhada por um psicólogo.

Durante a noite, a TVI confirmou oficialmente a expulsão da concorrente, seguindo o protocolo padrão em casos de agressão física. Já fora do confinamento, Vera quebrou o silêncio e se pronunciou nas redes sociais. Em uma mensagem emocionada, afirmou não se orgulhar do que fez, mas também não se envergonhar do motivo.

“Sim, eu reagi. E não me orgulho do que fiz, mas também não me envergonho de ter sentido. Eu dei quatro chapadas não por raiva, mas por dor. Por cansaço de ver o nome das minhas meninas usado sem respeito. Sou mãe, sou mulher e sou humana. Às vezes o coração fala mais alto do que a razão”, declarou.

A ex-concorrente também aproveitou o momento para deixar um recado a outras mulheres, defendendo o direito de impor limites e reagir diante de desrespeitos: “Chega de deixarem que nos calquem, que nos empurrem, que brinquem com o que nos dói. Não é falta de classe defender o que é nosso — é força, é dignidade, é amor.”

Por fim, Vera agradeceu o apoio que vem recebendo desde o episódio: “Hoje errei na forma, mas nunca no motivo. Saber que há pessoas enviando força, amor e compreensão faz toda a diferença. Obrigada por caminharem comigo nas quedas, nas lutas e nas vitórias.”

O caso segue repercutindo nas redes sociais e dividindo opiniões entre o público — entre os que criticam a atitude violenta e os que apoiam a reação da ex-participante diante das provocações.