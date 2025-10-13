Pesquisa aponta queda no custo da cesta básica em Rio Branco; veja produtos e valores

A Secretaria de Planejamento do Estado (Seplan), por meio do Departamento de Estudos, Pesquisas e Indicadores (Deepi), divulgou nesta segunda-feira (13) os resultados da pesquisa sobre o custo da cesta básica em Rio Branco referente à segunda quinzena de setembro de 2025.

O estudo aponta que o valor total da cesta básica alimentar para uma pessoa foi de R$ 560,57, registrando uma redução de 3,06% em relação ao mês anterior. Entre os 14 produtos que compõem a cesta, 10 registraram queda de preço, com destaque para o tomate, que apresentou a maior redução pelo segundo mês consecutivo, com variação de -17,69%. Também tiveram queda significativa frango (-4,47%), arroz (-3,99%) e manteiga (-2,84%). Por outro lado, quatro itens tiveram alta, com destaque para a banana (4,59%) e o óleo (3,95%).

Cesta básica de limpeza

O custo da cesta de limpeza doméstica foi de R$ 83,96, apresentando uma leve redução de 0,22% em relação ao mês anterior. Dos nove produtos pesquisados, cinco tiveram diminuição de preço, entre eles o sabão em pó (-2,48%), a água sanitária (-2,33%) e a vassoura piaçava (-1,68%). Já os produtos que registraram alta incluíram inseticida (1,47%), esponja de aço (1,29%) e sabão em barra (1,11%).

Cesta de higiene pessoal

O levantamento também indicou queda no custo da cesta de higiene pessoal, que passou a custar R$ 25,57, representando redução de 0,73% em comparação com agosto. Entre os itens que apresentaram diminuição de preço, destacam-se o barbeador descartável (-4,58%) e o papel higiênico (-1,00%). Em contrapartida, absorvente (1,21%) e sabonete (1,03%) tiveram alta.

De acordo com a Seplan, os dados da pesquisa ajudam a monitorar a variação dos preços e fornecem informações importantes para políticas públicas de segurança alimentar e econômica no estado.