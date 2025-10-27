Pesquisa nacional mostra Lula na frente em todos os cenários para as eleições de 2026

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera em todos os cenários simulados pelo Paraná Pesquisas para a corrida presidencial de 2026. É o que mostra um levantamento divulgado nesta segunda-feira (27/10) e que ouviu 2.020 eleitores entre os dias 21 e 24 deste mês.

Embora o atual mandatário da República apareça numericamente em primeiro lugar, nos levantamentos de segundo turno ele empata tecnicamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL),que está inelegível, com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Para primeiro turno, o cenário 1 apresenta Lula com 37% da preferência do eleitorado, seguido por Jair Bolsonaro, com 31%. Na sequência aparecem: o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSB), com 7,5%; o governador de Santa Catarina, Ratinho Júnior (PSD), com 6%, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 4,7%; e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com 3,2%.

Neste caso, os que não sabem ou não opinaram equivalem a 4,8% e os entrevistados que afirmaram que não vão votar em nenhum dos nomes ou optarão pela opção branco ou nulo somam 5,8%.

No segundo cenário primeiro turno, Lula foi testado principalmente contra Michelle Bolsonaro. O presidente lidera com 37,3% e a ex-primeira-dama alcança 28%. Os demais posicionados são: Ratinho Júnior (8,5%), Ciro Gomes (8,2%), Ronaldo Caiado (4,2%) e Romeu Zema (2%). Os que não sabem em quem votar ou preferiram não opinar são 5,5% e o grupo dos que dizem que não votam em nenhuma das opções, vão votar em branco ou nulo soma 6,2%.

Cenários 3 e 4

Contra o governador de São Paulo, Lula abre maior frente. O presidente da República, no cenário 3, alcança 37,4%, enquanto Tarcísio tem 22,3%. Ciro é o terceiro, com 9% e depois aparecem: Ratinho Júnior (8,1%), Romeu Zema (5,7%) e Caiado (4,1%). A soma dos entrevistados que dizem que não sabem ou não opinam é de 5,8%. Os outros 7,6% equivalem à soma dos que não vão votar em nenhum dos nomes propostos ou vão optar pelas opções branco e nulo.

O quarto e último cenário de primeiro turno é o que Lula abre a maior frente. O presidente tem 37,6% e o segundo colocado, Flávio Bolsonaro, tem 19,2%. Nesta hipótese, Ratinho Júnior tem a maior pontuação pessoal: 9,6%. Na sequência vêm: Ciro Gomes (8,9%), Romeu Zema (6,2%) e Caiado (4,8%).

O levantamento do Paraná Pesquisas foi realizado do dia 21 a 24 de outubro em 162 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. A margem de erro é estimada em 2,2 pontos porcentuais para os resultados gerais e o nível de confiança divulgado é de 95%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Lula empata tecnicamente com Bolsonaro, Michelle e Tarcísio. Isto significa que, embora Lula apareça na dianteira, a diferença é inferior a 4,4 pontos percentuais, o limite da margem de erro. Contra Bolsonaro, Lula soma 44,9% ante 41,6% do adversário.

Os que dizem não saber em quem vão votar ou não opinaram são 5,7%. Já o grupo dos que não votariam em nenhum ou iriam escolher as opções branco ou nulo soma 7,7%.

Veja as demais simulações de segundo turno:

Lula x Michelle

Lula: 44,7%.

Michelle: 41,6%.

Não sabe/não opinou: 5,5%.

Nenhum/branco/nulo: 8,2%.

Lula x Tarcísio

Lula: 44,9%.

Tarcísio: 40,9%.

Não sabe/não opinou: 6,2%.

Nenhum/branco/nulo: 8%.

Lula x Flávio

Lula: 46,7%.

Flávio: 37%.

Não sabe/não opinou: 5,8%.

Nenhum/branco/nulo: 10,4%.

Contexto

O levantamento da Paraná Pesquisas tem resultado que segue a mesma linha de outros divulgados recentemente, confirmando Lula como líder de cenários de primeiro e segundo turnos para as eleições de 2026, a serem disputadas em outubro do próximo ano.

O levantamento é o primeiro divulgado após o presidente afirmar claramente, pela primeira vez, que vai concorrer à reeleição, pleito que pode lhe conferir o quarto mandato de presidente do Brasil.

O aviso de que vai concorrer ao quarto mandato foi feito por Lula à imprensa no primeiro dia de agendas na Indonésia, na última quinta-feira (23/10). Portanto, em meio à realização do levantamento do Paraná Pesquisas, feito de 21 a 24 de outubro.

O presidente Lula cumpriu, no fim de semana, uma agenda externa na Ásia, que teve como ponto alto uma reunião com presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tentar arrefecer as tarifas impostas aos produtos importados do Brasil.

