PF prende suspeito de ameaçar assentados em esquema de venda ilegal de terras no Acre

A Polícia Federal prendeu, na última segunda-feira (13), um dos alvos investigados no âmbito da Operação Vereda, deflagrada no Acre no dia 30 de setembro. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça Federal após novas provas indicarem que o suspeito vinha intimidando assentados e denunciantes que colaboraram com as autoridades, numa tentativa de dificultar o avanço das apurações.

A operação tem como foco combater invasões e desmatamentos ilegais dentro da Reserva Legal Coletiva do Projeto de Assentamento Extrativista (PAE) Porto Dias, na zona rural de Acrelândia, interior do Acre.

As investigações revelaram que a área, criada para garantir a sobrevivência de famílias assentadas por meio do uso sustentável dos recursos naturais, foi alvo de ocupações violentas e de loteamentos clandestinos. O esquema buscava lucrar com a venda irregular de terrenos dentro do assentamento, em desacordo com as normas ambientais e fundiárias.

Além da degradação ambiental, os criminosos são suspeitos de praticar extorsões e ameaças contra os moradores legítimos, inclusive contra crianças, numa tentativa de expulsá-los e consolidar o domínio sobre a região.