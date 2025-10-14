14/10/2025
Universo POP
Morre o cantor D'Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: "Medidas legais serão tomadas"
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
"Nunca foi pobre": vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: "Não vai ser fácil"
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira

PF prende suspeito de ameaçar assentados em esquema de venda ilegal de terras no Acre

Além da degradação ambiental, os criminosos são suspeitos de praticar extorsões e ameaças contra os moradores legítimos

A Polícia Federal prendeu, na última segunda-feira (13), um dos alvos investigados no âmbito da Operação Vereda, deflagrada no Acre no dia 30 de setembro. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça Federal após novas provas indicarem que o suspeito vinha intimidando assentados e denunciantes que colaboraram com as autoridades, numa tentativa de dificultar o avanço das apurações.

O esquema buscava lucrar com a venda irregular de terrenos dentro do assentamento | Foto: Ascom

A operação tem como foco combater invasões e desmatamentos ilegais dentro da Reserva Legal Coletiva do Projeto de Assentamento Extrativista (PAE) Porto Dias, na zona rural de Acrelândia, interior do Acre.

As investigações revelaram que a área, criada para garantir a sobrevivência de famílias assentadas por meio do uso sustentável dos recursos naturais, foi alvo de ocupações violentas e de loteamentos clandestinos. O esquema buscava lucrar com a venda irregular de terrenos dentro do assentamento, em desacordo com as normas ambientais e fundiárias.

Além da degradação ambiental, os criminosos são suspeitos de praticar extorsões e ameaças contra os moradores legítimos, inclusive contra crianças, numa tentativa de expulsá-los e consolidar o domínio sobre a região.

