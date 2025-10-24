24/10/2025
Polícia coloca drone, cães farejadores e viaturas para procurar jovem desaparecido no Acre

Os familiares permanecem angustiados e pedem que qualquer informação sobre Osmilde seja repassada imediatamente às autoridades

As buscas pelo jovem Osmilde de Souza, de 23 anos, desaparecido desde o último domingo (19), foram intensificadas nesta sexta-feira (24) no Alto Acre. As ações de resgate contam com o apoio de equipes do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Gefron, mateiros experientes e cães farejadores, que atuam de forma conjunta para tentar localizar o rapaz.

Família faz buscas com a polícia/Foto: Reprodução

De acordo com informações, Osmilde saiu de Xapuri com destino à zona rural de Epitaciolândia, mas não retornou para casa e não fez mais contato com familiares ou amigos. Após o sumiço, parentes iniciaram buscas por conta própria e divulgaram um card nas redes sociais pedindo ajuda com informações que possam levar ao paradeiro dele.

Durante as varreduras realizadas nesta sexta-feira, as equipes, com o apoio de moradores da região, encontraram pegadas que podem ser do jovem, na área da Comunidade Alemanha. Um drone também está sendo utilizado para sobrevoar o local e auxiliar nas buscas em áreas de mata fechada e de difícil acesso.

Os familiares permanecem angustiados e pedem que qualquer informação sobre Osmilde seja repassada imediatamente às autoridades policiais ou ao Corpo de Bombeiros. As equipes seguem trabalhando sem interrupção até que o jovem seja encontrado.

Veja o vídeo:

