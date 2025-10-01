Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

A Polícia Civil do Acre concluiu o inquérito que investigava a morte da bióloga Jéssica Souza, de 33 anos, ocorrida em julho deste ano em Cruzeiro do Sul. A vítima foi atingida no pescoço por uma linha com cerol enquanto trafegava pela cidade e não resistiu à gravidade do ferimento.

De acordo com o Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC), as apurações reuniram depoimentos, laudos periciais e outros elementos que permitiram identificar o responsável pela prática criminosa. O indivíduo foi indiciado por homicídio doloso — modalidade em que o autor assume o risco de provocar a morte.

RELEMBRE O CASO: Mulher morre degolada por linha com cerol enquanto dirigia moto no interior do Acre

O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

O delegado Heverton Carvalho, que coordenou as investigações, destacou a gravidade do caso e a necessidade de responsabilização.

“Trata-se de um caso extremamente trágico, que ceifou a vida de uma jovem profissional em pleno exercício de sua rotina. O uso de linhas com cerol é uma prática ilegal e perigosa, que já foi responsável por diversos acidentes no país. Nosso trabalho buscou apurar todos os fatos com celeridade para que o autor responda perante a Justiça e para que a sociedade entenda os riscos dessa conduta criminosa”, afirmou.

A Polícia Civil reforça que o uso de linhas com cerol ou outros materiais cortantes é proibido por lei estadual e representa um grave risco, podendo causar acidentes fatais, como o que vitimou Jéssica.