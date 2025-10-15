15/10/2025
Universo POP
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira

Polícia investiga mãe que levou bebê a bar antes de morte da filha de 2 meses

Corpo da criança foi encontrado na manhã de segunda-feira, 13, dentro da residência da família

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma mulher, suspeita de matar a própria filha de apenas dois meses, foi flagrada completamente embriagada e descontrolada em um bar no bairro São Bento, em Boa Vista (RR), na noite do último domingo, 12, por volta das 22h55.

A suspeita foi presa em flagrante e permanece sob custódia/Foto: Reprodução/Portal Raniely Carvalho

Segundo informações do portal Raniely Carvalho, o vídeo foi gravado pouco antes dela cometer o crime contra a criança.

Nas imagens, é possível ver o estado alterado da mãe e a forma descontrolada como ela se comportava enquanto ainda estava com a criança nos braços.

O corpo da criança foi encontrado na manhã de segunda-feira, 13, dentro da residência da família. A suspeita foi presa em flagrante e permanece sob custódia.

Segundo familiares, no domingo, a mulher teria discutido com o marido, que saiu de casa após a briga. Tomada pela raiva, a mulher teria espancado e estrangulado o bebê.

Informações Portal Terra

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost