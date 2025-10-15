Polícia investiga mãe que levou bebê a bar antes de morte da filha de 2 meses

Uma mulher, suspeita de matar a própria filha de apenas dois meses, foi flagrada completamente embriagada e descontrolada em um bar no bairro São Bento, em Boa Vista (RR), na noite do último domingo, 12, por volta das 22h55.

Segundo informações do portal Raniely Carvalho, o vídeo foi gravado pouco antes dela cometer o crime contra a criança.

Nas imagens, é possível ver o estado alterado da mãe e a forma descontrolada como ela se comportava enquanto ainda estava com a criança nos braços.

O corpo da criança foi encontrado na manhã de segunda-feira, 13, dentro da residência da família. A suspeita foi presa em flagrante e permanece sob custódia.

Segundo familiares, no domingo, a mulher teria discutido com o marido, que saiu de casa após a briga. Tomada pela raiva, a mulher teria espancado e estrangulado o bebê.

Informações Portal Terra