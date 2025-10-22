22/10/2025
Polícia Militar prende trio armado e recupera bens roubados de clube em Rio Branco

O trio invadiu o local utilizando um alicate tesourão para arrombar o portão

Uma ação rápida da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente de 15 anos, além da recuperação de vários objetos roubados e da apreensão de uma escopeta calibre 16 municiada. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (22), no clube do Brancrev, localizado às margens da BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Durante o assalto, uma pessoa foi rendida sob ameaça de arma de fogo/Foto: ContilNet

Segundo informações da polícia, o trio invadiu o local utilizando um alicate tesourão para arrombar o portão. Durante o assalto, uma pessoa foi rendida sob ameaça de arma de fogo, enquanto os criminosos levaram celulares, televisores, uma roçadeira e outros eletrônicos. Após a ação, o grupo fugiu do local.

Com base no rastreamento de um dos celulares roubados, os militares localizaram um apartamento na Rua Jerusalém, no bairro Santa Inês. No endereço, encontraram uma roçadeira do lado de fora do imóvel e, ao observarem pela janela, visualizaram uma escopeta calibre 16 com seis cartuchos intactos.

A vítima reconheceu Jordan Luan, de 21 anos, como o principal autor do roubo. Diante das evidências, os policiais prenderam Jordan e Carlos Augusto, de 24 anos, e apreenderam o menor. O trio foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.

Durante o interrogatório, Carlos Augusto confessou ser o proprietário da arma apreendida.

Com base no rastreamento de um dos celulares roubados, os militares localizaram um apartamento na Rua Jerusalém, no bairro Santa Inês/Foto: ContilNet

