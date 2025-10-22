22/10/2025
Universo POP
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela
Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”
“Fiquei indignada”: Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena

Polícia prende dona de cabaré suspeita de matar cliente

No momento da prisão, os policiais encontraram porções de drogas no cabaré da acusada e pistola calibre 9mm que teria sido usada no crime

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A dona de um cabaré identificada como Juliana G. R., 24, foi presa na manhã  desta quarta-feira (22) por agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que elucidaram mais um crime de execução a tiros na capital de Rondônia.

A cafetina é acusada de matar a tiros Emerson M. C., 31, conhecido  como ‘Xota’/Foto: Reprodução

Segundo as investigações da Polícia Civil, a cafetina é acusada de matar a tiros Emerson M. C., 31, conhecido  como ‘Xota’ em uma casa na Rua Beira Rio, no Cai N’água, região Central de Porto Velho (RO).

O crime aconteceu no dia 28 de setembro do mês passado. Conforme os policiais civis, a execução teria sido motivada em virtude de dívida que a vítima tinha com ela.

 A mulher também é acusada de tráfico de entorpecentes. Juliana foi presa em um cabaré ao lado da residência onde a vítima foi executada.

No momento da prisão, os policiais encontraram porções de drogas no cabaré da acusada e pistola calibre 9mm que teria sido usada no crime.

Rondônia Ao Vivo

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost