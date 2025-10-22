Polícia prende dona de cabaré suspeita de matar cliente

A dona de um cabaré identificada como Juliana G. R., 24, foi presa na manhã desta quarta-feira (22) por agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que elucidaram mais um crime de execução a tiros na capital de Rondônia.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a cafetina é acusada de matar a tiros Emerson M. C., 31, conhecido como ‘Xota’ em uma casa na Rua Beira Rio, no Cai N’água, região Central de Porto Velho (RO).

O crime aconteceu no dia 28 de setembro do mês passado. Conforme os policiais civis, a execução teria sido motivada em virtude de dívida que a vítima tinha com ela.

A mulher também é acusada de tráfico de entorpecentes. Juliana foi presa em um cabaré ao lado da residência onde a vítima foi executada.

No momento da prisão, os policiais encontraram porções de drogas no cabaré da acusada e pistola calibre 9mm que teria sido usada no crime.

