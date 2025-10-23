Polícia prende foragido por sequestro e apreende pistola com numeração raspada em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Interestadual (Polinter) e com o apoio da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, prendeu nesta quinta-feira (23) um homem identificado pelas iniciais R.F.S., que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de sequestro.

Durante a operação para cumprimento da ordem judicial, as equipes receberam informações de que o suspeito havia sido visto portando uma arma de fogo na noite anterior. Seguindo as investigações, os policiais localizaram o foragido em uma residência, na companhia de outro homem, onde ambos foram flagrados consumindo uma substância aparentando ser entorpecente.

Durante a busca no imóvel, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, sete munições intactas e uma pequena porção de skunk, droga de alto teor de THC.

Diante da situação, o homem que estava com o foragido recebeu voz de prisão pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de drogas.

Os dois foram conduzidos à Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, onde foram realizados os procedimentos de Polícia Judiciária, incluindo o cumprimento do mandado de prisão contra R.F.S. e a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.