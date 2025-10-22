22/10/2025
Policial dá mata-leão em motociclista durante abordagem em blitz em Rio Branco

As imagens mostram um momento de tensão entre policiais militares e dois homens que estavam em uma motocicleta

Um vídeo gravado durante uma blitz de trânsito na manhã desta quarta-feira (22), no bairro Habitasa, em Rio Branco, ganhou grande repercussão nas redes sociais. As imagens mostram um momento de tensão entre policiais militares e dois homens que estavam em uma motocicleta.

As imagens mostram um momento de tensão entre policiais militares e dois homens que estavam em uma motocicleta/Foto: Reprodução

Ainda não há informações oficiais sobre o que motivou a abordagem ou a confusão. No vídeo, um dos homens aparece sentado em um banco, aparentemente passando mal, enquanto o outro — que seria o condutor da moto — discute com os policiais e parece resistir à tentativa de detenção.

Durante a gravação, é possível ouvir ao fundo a voz de uma mulher fazendo orações em voz alta, inclusive em línguas estranhas, enquanto a situação se desenrola.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre o caso nem confirmaram se houve prisão ou feridos durante a ação.

 

