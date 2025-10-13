Policial Militar é morto a tiros em assalto durante festa de Nossa Senhora Aparecida

Um policial militar foi assassinado a tiros durante um assalto na madrugada deste sábado (12), enquanto participava de uma romaria a pé com destino à cidade de Aparecida (SP). O crime aconteceu no km 56 da Rodovia Presidente Dutra, em Lorena, a cerca de 20 quilômetros do Santuário Nacional.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o policial foi atingido por um disparo no peito e chegou a ser socorrido em estado grave para o Hospital de Lorena, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado às 2h42.

O criminoso fugiu levando cerca de R$ 800 e outros pertences da vítima. Além do policial, dois romeiros que o acompanhavam também foram baleados: um foi atingido no pé e o outro sofreu um ferimento de raspão nas costas. “Eles estão fisicamente bem, sem complicações”, informou a PRF em nota.

As romarias pela Via Dutra são tradicionais neste período do ano, quando milhares de fiéis seguem a pé em direção à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em homenagem à padroeira do Brasil, cujo dia é celebrado em 12 de outubro.