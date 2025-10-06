Por que público acha que Odete Roitman não morrerá em Vale Tudo

A tão aguardada morte de Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo será transmitida nesta segunda-feira (6/10), marcando a reta final da novela.

Nos próximos capítulos, a morte da vilã será o tema central do folhetim. No entanto, boa parte do público levantou a teoria de que a morte de Odete não passará de uma mentira.

Odete Roitman realmente morrerá em Vale Tudo?

A teoria de que Odete Roitman não morrerá na nova versão de Vale Tudo ganhou força após as gravações do suposto enterro da vilã.

As suspeitas surgiram quando imagens dos bastidores mostraram que o caixão da ricaça permanece fechado em todas as cenas. Com isso, o público começou a especular que a poderosa empresária teria forjado a própria morte no enredo de Manuela Dias.

Na primeira versão da novela, exibida em 1988, quem tirou a vida de Odete foi Leila, na época interpretada por Cássia Kis. No remake, quem dá vida a personagem é Carolina Dieckmmann.

Em entrevista ao Fantástico, que foi ao ar nesse domingo (5/10), a autora Manuela Dias revelou cinco suspeitos de atentar contra a vida da vilã: Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond).

Débora Bloch interpreta Odete Roitman no remake de Vale Tudo