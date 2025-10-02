Prefeitura de Cruzeiro do Sul asfaltou cinco ruas do município em setembro

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul concluiu neste mês de setembro o asfaltamento de cinco ruas em bairros do município. As ordens de serviço foram assinadas nos meses de agosto e setembro pelo prefeito Zequinha Lima, e os trabalhos tiveram acompanhamento direto da Secretaria Municipal de Obras.

As vias contempladas foram duas na região do IFAC , sendo uma rua com 118 metros de asfaltamento e a outra com 125 metros de asfalto. No bairro Nova Olinda (Maloca) foram feitos 100 metros de asfaltamento; no bairro São Cristóvão também foram duas ruas contempladas, uma com 270 metros de e outra com 532 metros de asfalto.

Com essas obras, já são mais de 1.100 metros de asfalto entregues à população no último mês, melhorando a mobilidade urbana e garantindo mais conforto e segurança para os moradores. Serão asfaltadas 30 ruas do município.

O secretário municipal de Obras, Carlos Alves, ressaltou a importância do investimento em infraestrutura. “Esse asfaltamento das ruas é um compromisso do prefeito Zequinha Lima com a cidade. Estamos acompanhando de perto cada etapa, garantindo que as obras sejam entregues com qualidade. O asfalto dessas ruas vai facilitar o acesso dos moradores, melhorar a circulação de veículos e trazer mais dignidade para as comunidades”, destacou.