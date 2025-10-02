02/10/2025
Universo POP
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”

Prefeitura de Cruzeiro do Sul asfaltou cinco ruas do município em setembro

Serão asfaltadas 30 ruas da cidade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul concluiu neste mês de setembro o asfaltamento de cinco ruas em bairros do município. As ordens de serviço foram assinadas nos meses de agosto e setembro pelo prefeito Zequinha Lima, e os trabalhos tiveram acompanhamento direto da Secretaria Municipal de Obras.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul concluiu neste mês de setembro o asfaltamento de cinco ruas em bairro/Foto: Cedida

 

As vias contempladas foram duas na região do IFAC , sendo uma rua com 118 metros de asfaltamento e a outra com 125 metros de asfalto. No bairro Nova Olinda (Maloca) foram feitos 100 metros de asfaltamento; no bairro São Cristóvão também foram duas ruas contempladas, uma com 270 metros de e outra com 532 metros de asfalto.

Serão asfaltadas 30 ruas da cidade/Foto: Cedida

Com essas obras, já são mais de 1.100 metros de asfalto entregues à população no último mês, melhorando a mobilidade urbana e garantindo mais conforto e segurança para os moradores. Serão asfaltadas 30 ruas do município.

Com essas obras, já são mais de 1.100 metros de asfalto entregues/Foto: Reprodução

O secretário municipal de Obras, Carlos Alves, ressaltou a importância do investimento em infraestrutura. “Esse asfaltamento das ruas é um compromisso do prefeito Zequinha Lima com a cidade. Estamos acompanhando de perto cada etapa, garantindo que as obras sejam entregues com qualidade. O asfalto dessas ruas vai facilitar o acesso dos moradores, melhorar a circulação de veículos e trazer mais dignidade para as comunidades”, destacou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost