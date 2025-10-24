24/10/2025
Universo POP
Prefeitura de Cruzeiro do Sul CooperCafé e Sistema OCB realizam curso de cooperativismo

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apoia a 2º edição do curso de cooperativismo de café, uma iniciativa da Cooperativa dos Cafeicultores do Vale do Juruá – CooperCafé e a Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre – Sistema OCB. A abertura ocorreu no auditório do Centro de Referência em Inovação da Educação -CRIE e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, da ex-deputada federal Perpetua Almeida, deputado estadual Edvaldo Magalhães e de cooperados da região.

O curso tem como principal objetivo capacitar os associados sobre o funcionamento do cooperativismo/Foto: Cedida

O curso tem como principal objetivo capacitar os associados sobre o funcionamento do cooperativismo, incluindo direitos, deveres e o processo de governança da cooperativa de café.

Valdemiro Rocha, presidente do Sistema OCB no Acre, destacou a importância da capacitação: “Estamos aqui para qualificar os produtores que desejam se tornar associados da CooperCafé. O Estatuto exige que todos os novos associados realizem este curso, onde aprendem sobre as cooperativas, seus direitos e deveres, para que possam aproveitar ao máximo os benefícios de serem cooperados. Não há limite de vagas, e atualmente a CooperCafé conta com aproximadamente 180 membros. Aqueles que possuírem pelo menos mil pés de café e completarem o curso podem se associar sem dificuldades”, afirmou.

Éden Marcos Reinaldo da Cunha, que está prestes a iniciar o plantio de café, ressaltou a relevância da formação. “Minhas expectativas são as melhores, pois estamos começando agora esse trabalho. Essa capacitação foi uma oportunidade para todos nós, desde pequenos até grandes produtores, de nos tornarmos, futuramente, produtores de café”, comentou.

O prefeito Zequinha Lima também enfatizou a importância do cooperativismo para o desenvolvimento local. “É fundamental ter um olhar voltado ao cooperativismo e promover o cultivo do café. Estamos investindo para que novas culturas se desenvolvam no município. Tenho certeza de que esse movimento só vai crescer e que, se Deus quiser, celebraremos o progresso de todos os envolvidos”, concluiu.

