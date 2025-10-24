Prefeitura de Cruzeiro do Sul e diretoria do clube vão comemorar os 102 anos do Nauas Esporte Club no sábado com entrada gratuita

24/10/2025
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, e a Diretoria do clube vão realizar a comemoração dos 102 anos do Nauas Esporte Club no sábado, 25, a partir das 17h no estádio O Cruzeirão com três partidas de futebol. A entrada será gratuita.

Os jogos terão início às 17h com a partida entre a Seleção Sub 20 de Cruzeiro do Sul X Seleção Sub 20 de Rodrigues Alves/Foto: Cedida

Os jogos terão início às 17h com a partida entre a Seleção Sub 20 de Cruzeiro do Sul X Seleção Sub 20 de Rodrigues Alves. Às 18h30 haverá o confronto entre Amigos do Nauas e Ex-jogadores do Nauas. Às 19:30 h acontecerá a partida principal entre Nauas x Seleção de Mâncio Lima.

O Nauas Esporte Club foi fundado no dia 19 de outubro de 1923, completando 102 anos de história este ano, sendo o primeiro time de futebol do Vale do Juruá a se profissionalizar, o que ocorreu em 2008.

De acordo com a presidente do Nauas, Janete Lopes, o objetivo do evento é mostrar a grandeza do Nauas. “Agradeço a prefeitura municipal que junto com nossa diretoria está realizando a comemoração dos 102 anos do nosso Nauas. Convidamos os torcedores de Cruzeiro do Sul para essa grande festa, que acontecerá no sábado, esperamos um grande público para ver o Nauas. Além de celebrarmos os 102 anos do Nauas queremos também mostrar a seriedade desta diretoria para que possamos aumentar o números de investidores no Nauas e juntos montarmos um elenco competitivo para as próximas competições a nível estadual”, completou.

O Diretor de Esportes de Cruzeiro do Sul, Gilvan Ferreira, destacou a grandeza do Nauas na propagação do futebol no Juruá.
“Nosso prefeito Zequinha Lima vai homenagear o time com uma grande festa no Cruzeirão. Estaremos junto com toda a equipe do Nauas, fazendo uma grande festa para comemorar seus 102 anos entre o futebol amador e profissional, sendo, inclusive vice-campeão acreano. Foram muitos nomes importantes do esporte cruzeirense que passaram pelo Nauas e é hora de homenagear essas pessoas e a história deste clube querido”, concluiu Gilvan.

Assessoria

