Prefeitura de Cruzeiro do Sul prepara Festa das Crianças com mais de 6 mil presentes

A festa está programada para começar às 17h e se estender até às 19h30 do sábado (18) com a apresentação de DJ e do Villa Kids

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está a todo vapor na organização da festa em homenagem ao Dia das Crianças que vai realizar neste sábado, (18), a partir das 17h, na Praça Orlei Cameli. A equipe já embalou mais de 6 mil presentes, e os preparativos continuam.

A atração principal será a turma da Villa-Lobos Kids. O evento contará também com um lanche além de um DJ, garantindo diversão para os pequenos.

Equipe da Prefeitura de Cruzeiro do Sul prepara mais de 6 mil presentes que serão distribuídos na festa do Dia das Crianças na Praça Orlei Cameli/Foto: Ascom

A festa está programada para começar às 17h e se estender até às 19h30 com a apresentação de DJ e do Villa Kids.

O secretário de Cultura, Flávio Rosas, diz que para receber os presentes as crianças devem antes receber pulseiras. “ Ao chegar as crianças e suas famílias devem se dirigir a dois pontos específicos para receber pulseiras: um em frente ao coreto, próximo à estátua de Orleir Cameli, e o outro em frente ao antigo Banco do Brasil. Essas pulseiras são essenciais para que as crianças possam retirar seus presentes. Além disso, teremos mais de 5 mil lanches e mais de 6 mil brinquedos para distribuição. Os lanches serão oferecidos livremente, sem a necessidade de pulseira”, pontua.

Preparativos a todo vapor! Mais de 6 mil presentes estão sendo organizados para a diversão das crianças neste sábado/Foto: Ascom

O secretário da Casa Civil Ney Williams enfatizou que toda a gestão do prefeito Zequinha Lima juntamente com o Governo do Estado estão empenhados em fazer uma festa inesquecível. “Toda essa grande festa é para que as crianças tenham um momento de diversão, por isso, o prefeito Zequinha Lima com apoio do governo do Estado, estão proporcionando o melhor para esse evento”, disse ele.

