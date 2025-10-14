14/10/2025
Prefeitura de Rio Branco convoca aprovados em concurso público para posse nesta quarta

Candidatos devem comparecer à FIEAC, em Rio Branco, para assinatura do termo de posse

A Prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial do Estado, em edição extra desta terça-feira (14), o Decreto nº 2.917, de 13 de outubro de 2025, que trata da posse e exercício dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2024/PMRB, nomeados anteriormente por meio do Decreto nº 2.669, de 3 de setembro deste ano.

De acordo com o documento, os candidatos aprovados deverão comparecer à Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), na próxima quarta-feira (15), às 8h, para assinatura dos respectivos Termos de Posse.

Candidatos devem comparecer à FIEAC, em Rio Branco, para assinatura do termo de posse/Foto: ContilNet

A prefeitura reforça que a posse e o início do exercício dos nomeados ocorrerão no mesmo dia. O decreto também destaca que todos os convocados apresentaram a documentação exigida no edital e foram considerados aptos após a análise da Procuradoria-Geral do Município.

O concurso, lançado em fevereiro de 2024 e homologado em maio do mesmo ano, visa o provimento de cargos efetivos na administração municipal, observando o disposto no artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município de Rio Branco.

VEJA LISTA NA ÍNTEGRA

