Prefeitura de Tarauacá abre seletivo com vagas para nutricionista, psicólogo e mais cargos

A Prefeitura de Tarauacá, no interior do Acre, anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado com o objetivo de contratar profissionais de nível superior e formar cadastro de reserva para futuras convocações.

De acordo com o edital, publicado por meio da Secretaria Municipal de Educação, estão sendo ofertadas quatro vagas imediatas, com remuneração entre R$ 2.500 e R$ 4.867 e jornadas de 30 a 40 horas semanais.

Cargos disponíveis

Assistente Social – 1 vaga

Nutricionista – 1 vaga

Psicopedagogo – 1 vaga

Psicólogo – 1 vaga

Os candidatos devem possuir graduação na área de interesse, além de comprovar registro profissional quando exigido pelo respectivo conselho de classe.

Inscrições e seleção

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 9 e 17 de outubro de 2025, até 23h59 (horário do Acre), exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Tarauacá.

A participação é gratuita.

O processo seletivo será composto por análise curricular, com prova de títulos e experiência profissional, conforme os critérios de pontuação descritos no edital.

Validade

O seletivo terá validade de um ano a partir da publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Acre, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal.

Mais detalhes podem ser consultados no edital completo, disponível no site oficial da Prefeitura de Tarauacá.

Fonte: Prefeitura de Tarauacá e PCI Concursos

✍️ Redigido por ContilNet