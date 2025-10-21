Prefeitura diz que vai entregar 1.805 moradias populares em Rio Branco: ‘Compromisso’

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou que 1,805 casas serão entregues à população como parte do programa habitacional desenvolvido pela gestão municipal. Segundo ele, o projeto representa um marco para a capital. “Estamos trabalhando para garantir moradia digna às famílias que mais precisam. É um compromisso que assumimos e que estamos cumprindo”, afirmou.

Durante o anúncio, o prefeito destacou que as entregas ocorrerão de forma gradativa. “Já temos centenas de unidades prontas e outras em fase final. A meta é entregar todas dentro do cronograma estabelecido, sem abrir mão da qualidade das construções”, disse.

Apesar do otimismo da prefeitura, o ritmo das obras tem sido alvo de críticas por parte de moradores e lideranças locais, que cobram maior agilidade. Em resposta, Bocalom reforçou que o processo exige responsabilidade. “Não é apenas construir casas, é construir lares seguros, com infraestrutura e documentação regular. Isso leva tempo, mas estamos avançando com seriedade”, ressaltou.

As moradias estão distribuídas em diferentes áreas da cidade, e a prioridade é atender famílias cadastradas em programas sociais e em situação de vulnerabilidade.