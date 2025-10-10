Prêmio Rodrigo Pires celebra o futuro do empreendedorismo acreano com noite de gala

O Conselho de Jovens Empresários do Acre (Conjove), em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), realiza nesta sexta-feira (10), às 19h, no Gran Reserva, a cerimônia do Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025. O evento tem como objetivo reconhecer e valorizar iniciativas inovadoras, sustentáveis e inspiradoras que vêm transformando o ambiente de negócios no estado

Após semanas de votação popular e análise técnica, foram definidos os finalistas das seis categorias que representam o novo momento do empreendedorismo acreano: Inovação em Gestão, Transformação Digital, Responsabilidade Socioambiental, Empreendedorismo Feminino, Revelação Empresarial e Associativismo e Impacto Coletivo. As empresas e lideranças indicadas se destacam pela visão de futuro, pelo compromisso com o desenvolvimento local e pela capacidade de inspirar uma nova geração de empreendedores. A lista completa dos finalistas está disponível nas redes oficiais da Acisa, Federacre e Conjove.

Aberto ao público, o evento promete proporcionar uma noite inesquecível em celebração ao espírito empreendedor acreano. A cerimônia contará com jantar completo, open bar, ilha de drinks, corredor instagramável, ativações de marcas parceiras e apresentações musicais exclusivas, tudo em um ambiente moderno e sofisticado que simboliza o tema da noite: “Um brinde ao futuro”. Durante a solenidade, também será prestada uma homenagem especial à família de Rodrigo Pires, reconhecendo o legado e a contribuição do empresário para o desenvolvimento econômico e social do Acre.

Rodrigo Pires foi um empresário visionário e exemplo de liderança, fundador de negócios de destaque e entusiasta da inovação. Ele acreditava no poder do associativismo e da colaboração para transformar realidades. Sua trajetória continua inspirando jovens empreendedores, e o prêmio que leva seu nome perpetua sua visão de um Acre mais empreendedor, solidário e próspero.

Os ingressos para a cerimônia estão disponíveis ao público e podem ser adquiridos com a equipe do Conjove e da Acisa. Cada ingresso garante jantar completo, open bar e acesso a todas as experiências da noite.