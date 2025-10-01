Prepare-se! ExpoFronteira 2025 terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo ContilNet Notícias

Está chegando o evento mais aguardado da tríplice fronteira: a ExpoFronteira 2025. O ContilNet e a Orna Audiovisual se unem para realizar a maior e melhor transmissão ao vivo da primeira feira internacional do Acre, que acontece de sexta-feira (3) a domingo (5) em Assis Brasil.

O jornalista Everton Damasceno e a influenciadora Ludmila Cavalcante comandarão a bancada de entrevistas diretamente do Parque de Exposições, contando ainda com a participação do repórter Geovany Calegário. A equipe vai interagir com o público e registrar os melhores momentos da feira, mostrando toda a movimentação cultural, negócios e entretenimento da região.

Além de exibir as atrações da exposição de animais, feira gastronômica e da agricultura familiar, o ContilNet e a Orna transmitirão os três shows nacionais desta edição: Gabriel Lener, Vitinho Imperador e Gabi Martins prometem agitar as noites de programação da Expo Fronteira 2025.

Durante as transmissões, os internautas poderão acompanhar também todas as informações sobre o evento em tempo real no site, com reportagens especiais, entrevistas e galerias de fotos, garantindo cobertura completa do primeiro grande evento internacional de Assis Brasil.