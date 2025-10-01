01/10/2025
Universo POP
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela

Prepare-se! ExpoFronteira 2025 terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo ContilNet Notícias

O jornalista Everton Damasceno e a influenciadora Ludmila Cavalcante comandarão a bancada de entrevistas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Está chegando o evento mais aguardado da tríplice fronteira: a ExpoFronteira 2025. O ContilNet e a Orna Audiovisual se unem para realizar a maior e melhor transmissão ao vivo da primeira feira internacional do Acre, que acontece de sexta-feira (3) a domingo (5) em Assis Brasil.

O jornalista Everton Damasceno e a influenciadora Ludmila Cavalcante comandarão a bancada de entrevistas diretamente do Parque de Exposições, contando ainda com a participação do repórter Geovany Calegário. A equipe vai interagir com o público e registrar os melhores momentos da feira, mostrando toda a movimentação cultural, negócios e entretenimento da região.

O jornalista Everton Damasceno e a influenciadora Ludmila Cavalcante comandarão a bancada de entrevistas/Foto: Reprodução

Além de exibir as atrações da exposição de animais, feira gastronômica e da agricultura familiar, o ContilNet e a Orna transmitirão os três shows nacionais desta edição: Gabriel Lener, Vitinho Imperador e Gabi Martins prometem agitar as noites de programação da Expo Fronteira 2025.

Durante as transmissões, os internautas poderão acompanhar também todas as informações sobre o evento em tempo real no site, com reportagens especiais, entrevistas e galerias de fotos, garantindo cobertura completa do primeiro grande evento internacional de Assis Brasil.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost