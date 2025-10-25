Presidente do CRM-AC diz que abrirá sindicância sobre caso de bebê declarado morto

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), Thadeu Moura, afirmou ao ContilNet Notícias que o órgão abrirá uma sindicância para apurar o caso do recém-nascido declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, e chorou durante o próprio enterro, neste sábado (25). O episódio causou grande comoção e ganhou repercussão em toda imprensa local.

Segundo Moura, o CRM-AC acompanha de perto o caso e tomará todas as medidas necessárias para garantir uma apuração rigorosa e transparente. “O Conselho Regional de Medicina do Acre abrirá sindicância para apuração dos fatos”, declarou o presidente, destacando que a situação é extremamente delicada e requer total compromisso ético.

O bebê, identificado como José Pedro, nasceu prematuro de cinco meses na noite de sexta-feira (24) e foi dado como morto pela equipe médica. Na manhã seguinte, durante o sepultamento no Cemitério Morada da Paz, familiares ouviram o choro da criança dentro do caixão e descobriram que ela estava viva. O recém-nascido foi levado às pressas de volta à maternidade e segue internado em estado gravíssimo na UTI neonatal.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso, e a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) anunciou uma apuração interna para identificar possíveis falhas nos procedimentos realizados. A médica responsável pelo atestado de óbito e demais profissionais envolvidos deverão prestar esclarecimentos à autoridade policial.

NOTA OFICIAL

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC) informa que acompanha com atenção os fatos relatados pela imprensa envolvendo a Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.

Diante da situação, o CRM-AC comunica que será instaurada sindicância para apuração dos fatos, com o objetivo de verificar as circunstâncias do ocorrido e eventuais responsabilidades, dentro dos parâmetros legais e éticos que regem o exercício da medicina.

A autarquia ressalta ainda que as sindicâncias e processos em trâmite correm em sigilo processual, conforme previsto no Código de Processo Ético-Profissional do Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 2.306/2022, art. 1º, §3º).

O CRM-AC reafirma seu compromisso com a ética médica e com a proteção da vida, assegurando que todos os procedimentos necessários serão conduzidos com rigor e imparcialidade.

Rio Branco, 25 de outubro de 2025

Presidência do CRM-AC

CRM-AC – Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre