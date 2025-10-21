Presidente do PT acusa Bocalom de enganar população sobre casas populares: “Não entregou nenhuma”

21/10/2025
O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre e vereador, André Kamai, rebateu o prefeito Tião Bocalom durante a sessão da Câmara de Rio Branco nesta terça-feira (21).

Fala foi feita durante sessão nesta terça-feira/Foto: Reprodução

O parlamentar rebateu declarações recentes do gestor sobre programas habitacionais na capital e afirmou que, em quase cinco anos de mandato, o prefeito “não entregou nenhuma casa popular”.

Em discurso no plenário, Kamai acusou Bocalom de iludir a população com promessas que, segundo ele, nunca saíram do papel. “Estou aqui para rebater as mentiras do prefeito Bocalom e a continuidade da ilusão dele”, disse.

O vereador destacou que fala com autoridade de quem fez parte de um projeto que, durante os governos do PT, construiu mais de 21 mil unidades habitacionais no Acre.

“Esse senhor mente, enrola os pobres dessa cidade. No governo do Tião Viana, só a presidenta Dilma entregou 14 mil unidades nacionais, mais de 3 mil só na Cidade do Povo”, afirmou.

