02/10/2025
Universo POP
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

Professor é preso suspeito de assediar alunas pedindo fotos íntimas em troca de notas

Caso é tratado como assédio sexual continuado envolvendo múltiplas alunas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um professor da rede privada de ensino foi preso na última sexta-feira (26) em Guarabira, no brejo paraibano, sob suspeita de assédio sexual contra alunas menores de idade. De acordo com a Polícia Civil, o docente teria oferecido vantagens acadêmicas em troca de benefícios amorosos, aproveitando-se da posição de hierarquia em sala de aula.

A identidade do professor não foi divulgada para proteger as vítimas e incentivar que novas testemunhas se apresentem. Durante os depoimentos, ele permaneceu em silêncio e não comentou as acusações.

Caso é tratado como assédio sexual continuado envolvendo múltiplas alunas/Foto: Ilustrativa

A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Guarabira e teve início após uma denúncia anônima registrada no fim de agosto. A delegada responsável, Isabela Martins Leal, explicou que o alerta inicial dizia respeito ao compartilhamento de áudios atribuídos ao professor, enviados a uma das alunas.

“Ele se utilizava da posição de superioridade hierárquica em busca de vantagens amorosas. Oferecia benefícios escolares, como pontuação ou vantagens acadêmicas, o que caracteriza assédio sexual”, afirmou a delegada ao g1.

Após a primeira denúncia, a Polícia Civil identificou outras vítimas que relataram abordagens semelhantes. Até o momento, três adolescentes já foram ouvidas, todas estudantes de escolas de Guarabira, indicando testemunhas que podem contribuir para o caso.

VEJA TAMBÉM: MP pede exoneração de secretário da Educação por denúncias de assédio no Acre

O caso é tratado como assédio sexual continuado, pois envolve mais de uma vítima. Com base nas evidências reunidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do professor, além de busca e apreensão em sua residência e extração de dados de seu celular. Todos os pedidos foram deferidos pela 2ª Vara Mista de Guarabira.

O aparelho apreendido foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica da Paraíba para análise técnica, mas o conteúdo ainda não foi divulgado. O professor pode responder em liberdade caso a Justiça revogue a medida cautelar. O inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Ministério Público.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost