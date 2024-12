Alysson Mascaro, professor de Direito da USP, é acusado de assédio e abuso sexual por dez ex-alunos

O jurista e professor de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Alysson Mascaro, está sendo acusado por dez ex-alunos de assédio e abuso sexual. Segundo reportagem do Intercept Brasil, todos são homens e têm entre 24 e 38 anos. Os relatos citam condutas inadequadas, beijos forçados e até estupro. As ações teriam ocorrido entre 2006 e o início de 2024.

A maior parte dos ex-alunos conheceu o professor no Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, vinculado ao Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP. Segundo eles, o professor fazia promessas de apoio profissional para se aproximar dos estudantes e afirmava que tinha grande influência, o que intimidava as vítimas a relatar os abusos sofridos.

Os alunos também apontam que colegas e pessoas próximas na Faculdade de Direito da USP sabiam do comportamento do professor. Um ex-integrante do grupo de pesquisa revelou que um membro tinha a tarefa de apagar comentários no Instagram do professor Alysson que sugeriam assédio a alunos.

A defesa de Alysson afirmou que as acusações são infundadas, baseadas em relatos obtidos ilegalmente e já sob investigação policial. Além disso, afirmou que a reportagem se baseou em contas falsas com objetivo de difamar Alysson Mascaro.

A Faculdade de Direito da USP informou que não recebeu notificação formal sobre os fatos e que, caso receba denúncias formais, será instaurado um procedimento administrativo para apurar os fatos.

QUEM É ALYSSON MASCARO

Alysson é professor associado da Faculdade de Direito da USP (Largo São Francisco) e livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Ele tem um canal no YouTube, onde acumula mais de 50 mil inscritos, além de ter publicado livros pela editora Boitempo. Também é considerado uma referência no pensamento marxista no Brasil.