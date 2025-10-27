Professores da Ufac anunciam paralisação contra a Reforma Administrativa; entenda

A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (Adufac), vinculada ao Andes-SN, comunicou oficialmente à reitoria da Ufac que irá paralisar as atividades acadêmicas nos dias 28 e 29 de outubro (terça e quarta-feira).

A decisão foi tomada durante a Assembleia Geral dos Docentes, realizada em 10 de outubro de 2025, e tem como principal objetivo mobilizar a categoria contra a Reforma Administrativa, que atualmente tramita no Congresso Nacional.

Em ofício enviado à reitora, professora Margarida de Aquino Cunha, a vice-presidente da Adufac, professora João Silva Lima, pediu que a universidade informe toda a comunidade acadêmica sobre a paralisação.

A medida afetará tanto as aulas quanto as atividades administrativas na Ufac, com previsão de retorno ao funcionamento normal a partir do dia 30 de outubro. A paralisação reforça o posicionamento da categoria em relação à reforma, considerada prejudicial pelos docentes, e busca fortalecer o diálogo com as autoridades e a sociedade sobre os impactos da proposta.

A Adufac ainda destacou que continuará acompanhando a tramitação da reforma e mobilizando seus associados para ações que defendam os interesses dos profissionais da educação superior no estado.