20/10/2025
Universo POP
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17

Programa “Pândega do Neto” reúne nomes da música acreana e nacional em nova edição

O episódio completo da “Pândega do Neto” está disponível no canal oficial do programa no YouTube

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A nova edição do programa “Pândega do Neto” traz uma combinação de estilos e vozes que prometem animar o público. Nesta edição, participam três cantores convidados: o artista paulista Ray Arantes, conhecido por sua presença de palco e versatilidade musical; o acreano Aurélio Rabelo, destaque do romantismo local; e a rainha do brega, Mara França, que dividiu o microfone com Ray Arantes em um dueto da canção “Amigo Garçom”.

A nova edição do programa ja está disponível/Foto: Reprodução

O programa também contou com a participação especial do músico Gentil Guímel, referência na MPB no Acre, e da comunicadora Nilda Dantas, considerada uma das vozes mais marcantes do rádio acreano, que fez comentários durante o episódio.

Como já é tradição, Osmir Neto abriu o espetáculo com a apresentação de seu novo sucesso, “Deleites”, marcando o início da atração musical descrita por ele como uma “berzundela musical”.

O episódio completo da “Pândega do Neto” está disponível no canal oficial do programa no YouTube:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost