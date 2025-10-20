Programa “Pândega do Neto” reúne nomes da música acreana e nacional em nova edição

A nova edição do programa “Pândega do Neto” traz uma combinação de estilos e vozes que prometem animar o público. Nesta edição, participam três cantores convidados: o artista paulista Ray Arantes, conhecido por sua presença de palco e versatilidade musical; o acreano Aurélio Rabelo, destaque do romantismo local; e a rainha do brega, Mara França, que dividiu o microfone com Ray Arantes em um dueto da canção “Amigo Garçom”.

O programa também contou com a participação especial do músico Gentil Guímel, referência na MPB no Acre, e da comunicadora Nilda Dantas, considerada uma das vozes mais marcantes do rádio acreano, que fez comentários durante o episódio.

Como já é tradição, Osmir Neto abriu o espetáculo com a apresentação de seu novo sucesso, “Deleites”, marcando o início da atração musical descrita por ele como uma “berzundela musical”.

O episódio completo da “Pândega do Neto” está disponível no canal oficial do programa no YouTube: