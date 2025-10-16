Projeto Pequeno Sorriso levou alegria e brinquedos a crianças em hospitais e UPAs

O Projeto Pequeno Sorriso, que há oito anos leva alegria e solidariedade para crianças de Rio Branco, realizou mais uma ação especial no Dia das Crianças. Apesar da intensa chuva, a equipe percorreu a UPA do 2º Distrito, a UPA da Sobral e o Hospital da Criança, entregando brinquedos e enchendo de sorrisos o dia de dezenas de crianças internadas.

Para Edvan, um dos idealizadores do projeto, ver a felicidade das crianças é o maior prêmio. “Ver a felicidade nos olhinhos de cada criança não tem preço. Esse é o verdadeiro sentido do Dia das Crianças: espalhar amor e fazer pequenos sorrisos”, destacou.

O projeto nasceu em 2018, em Santa Rosa do Purus, com o objetivo de levar carinho e atenção às crianças em situação de vulnerabilidade. Desde 2019, a ação ocorre anualmente em Rio Branco, sempre com o apoio de amigos, colaboradores e comerciantes locais.

Neste ano, a arrecadação concentrou-se em brinquedos, que foram distribuídos durante as visitas, garantindo momentos de alegria a crianças que, muitas vezes, não teriam nenhum presente na data. A ação reforça o compromisso do projeto em transformar vidas por meio da solidariedade e do cuidado.

Os idealizadores do projeto agradeceram a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização da campanha. “Cada ano é uma conquista, uma vitória, uma alegria. Só temos que agradecer a Deus e a todos que acreditam nesse projeto. Gratidão!”, concluiu Edvan.